Кевин Уорш ще положи клетва като ръководител на централната банка на САЩ на 22 май

Призивът на Уорш за нов договор на ФЕД с МФ внесе смут на 30-трилионния пазар на облигации

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на церемонията по полагането на клетва на Кевин Уорш като следващ ръководител на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) в петък, 22 май, в Белия дом. Това е съобщил представител на американската администрация, цитиран от Ройтерс.

Миналата седмица Сенатът на САЩ утвърди 56-годишният адвокат и финансист Кевин Уорш за нов шеф на Управлението за федерален резерв (УФР). Горната камара на американския Конгрес одобри Уорш, който беше предложен за поста от президента Доналд Тръмп, с 54 срещу 45 гласа. За гласуваха основно републиканците, а демократите като цяло гласуваха против.

Демократите предупредиха за опасност от политическа намеса на Тръмп,

който иска по-ниски лихви от централната банка, докато републиканците изтъкнаха професионалния опит на кандидата.

Кандидатурата на Уорш бе издигната в момент на нарастващо напрежение между Белия дом и централната банка.

Тръмп многократно и безуспешно призоваваше за по-ниски лихвени проценти

и отправяше нападки към досегашния шеф на Фед Джером Пауъл, а това породи опасения на финансовите пазари, че политическата независимост на институцията е застрашена.

Според Ройтерс, назначението на Уорш вероятно ще постави начало на нов етап в отношенията между Белия дом и УФР след осем години на напрежение между администрацията и централната банка, преминали през пандемията и борбата с високата инфлация.

Кевин Уорш ще наследи на поста Джером Пауъл, който ще остане в централната банка като член на Управителния съвет. 

