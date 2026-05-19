И „Възраждане“ възропта срещу ПБ и предложенията им за промени в правилника за работа на парламента

Също като „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ парламентарната група на „Възраждане“ изрази остра позиция по повод предложенията за промени в правилника за работа на парламента, направени от „Прогресивна България“. Партията на Костадин Костадинов определи документа като „диктатура без брецедент“.
„От “Прогресивна България” са внесени и вероятно ще бъдат приети чрез силата на мнозинството на тази парламентарна група предложения за сериозни промени в начина, по който работеше досега парламентът според неговия Правилник за организацията и дейността му„, пишат от „Възраждане“ в позиция до медиите.
Партията изрежда предложенията на управляващите, като подчертава, че те нарушават принципите на парламентарната демокрация:
- „Орязват парламентарния контрол на депутатите върху министрите, с премахване възможността за искания до държавни и местни органи за предоставяне на информация, документи и данни за публични задължения на държавни и местни дружества. Отпада и гарантираният 14-дневен срок за отговор до народните представители. С това грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уредения парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Наред с това от “Прогресивна България” премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите;
- Със скъсяване три пъти на минималните срокове, в Правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар „от днес за утре“ в комисии и в пленарна зала законопроекти и проекти на решения, без време за становища и без участие на заинтересованите страни;
- Намаляват от 7 на 3 дни и крайния етап в процедурите по избор на регулаторни и контролни органи, с което се продължава досегашната практика на ГЕРБ и ДПС за „скоростно избиране“ на „правилните кандидати“, без адекватно време за реакция и отношение от народните представители и от обществеността;
- Законопроектите, уреждащи една и съща материя, но внесени от различни парламентарни групи, вече може и да не бъдат разглеждани заедно, с решение на мнозинството на комисията (“Прогресивна България” има мнозинство във всички комисии). Това ще позволи поставянето „на трупчета“ на законопроектите, внасяни от опозицията;
- Двойно се намалява времето за изказвания в пленарната зала, действало в последните 10 народни събрания. Репликите се намалят от 2 на 1 минута, всички процедури – от 2 на 1 минута, дупликата вече не е 3, а 2 минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от 5 на 3 минути и само по един текст. Тези промени грубо ограничават конституционното право на народните представители да се изказват и участват в законодателната дейност на парламента. С абсурдно предложение, ПБ също така вече забраняват реплика на несъгласие, към изказващ се от същата парламентарна група…;
- Вече председателят на парламента ще може да си внася „на килограм“ извънредни точки в дневния ред на парламента, без да се провежда предварителен Председателски съвет – точно както го правеха ГЕРБ в 49 НС, когато в петъците изненадващо внасяха по 5-6 извънредни точки. Отпада и задължението на председателя за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което показва неуважение към опозицията;
- Премахва се и досегашната забрана председателят на парламента едновременно да се изказва и да ръководи обсъждането и гласуването по съответната точка, която разпоредба поне до момента гарантираше безпристрастност при воденето на пленарните заседания.“