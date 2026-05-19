Председателят на Столичния общински съвет предлага Дара да стане почетен гражданин на София

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в „Евровизия 2026“ Дара да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“, а продуцентската компания Virginia Records, която представлява изпълнителката, да получи отличието „Почетен знак на Столичната община“.

Според Петров признанието е напълно заслужено заради приноса на Дара и екипа ѝ към българската музика и международния престиж на София и страната. Той подчерта, че победата на България е огромен шанс столицата да бъде домакин на „Евровизия 2027“ – събитие, което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз.

По думите му, домакинството ще даде възможност столицата да посрещне десетки хиляди туристи и делегации, което ще подкрепи бизнеса, хотелиерството и ресторантьорството. Очаква се предложенията да бъдат разгледани от Общинския съвет на заседанието на 28 май.

Междувременно кметът Васил Терзиев заяви, че София е готова да посрещне конкурса догодина, а за официалното посрещане на Дара на площад площад „Княз Александър I“ вече са изградени три сцени и е подготвен червен килим.