РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Председателят на Столичния общински съвет предлага Дара да стане почетен гражданин на София

СОС отпуска 227 хил. лв. за ремонт на детска градина в кв. Лозенец, Председателят на Столичния общински съвет предлага Дара да стане почетен гражданин на София

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в „Евровизия 2026“ Дара да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“, а продуцентската компания Virginia Records, която представлява изпълнителката, да получи отличието „Почетен знак на Столичната община“.

Според Петров признанието е напълно заслужено заради приноса на Дара и екипа ѝ към българската музика и международния престиж на София и страната. Той подчерта, че победата на България е огромен шанс столицата да бъде домакин на „Евровизия 2027“ – събитие, което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз.

По думите му, домакинството ще даде възможност столицата да посрещне десетки хиляди туристи и делегации, което ще подкрепи бизнеса, хотелиерството и ресторантьорството. Очаква се предложенията да бъдат разгледани от Общинския съвет на заседанието на 28 май.

Междувременно кметът Васил Терзиев заяви, че София е готова да посрещне конкурса догодина, а за официалното посрещане на Дара на площад площад „Княз Александър I“ вече са изградени три сцени и е подготвен червен килим.

София ще посрещне достойно „Евровизия 2027″, убеден е Васил Терзиев
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.