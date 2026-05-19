Мениджърите на „Тексим банк“ предлагат печалбата за 2025 г. да се внесе във фонд „Резервен“

Цялата печалба на ТБ „Тексим банк“ АД за 2025 г. да се отнесе във фонд „Резервен“, предлагат мениджърите на кредитната институция. Решението за това ще бъде взето от редовното общо събрание на акционерите ѝ, насрочено за 25 юни. От нетната печалба за 2024 г. не беше разпределен дивидент.

Преди това трябва да бъдат приети докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание ще гласува и по предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година.

В дневния ред са и точките за преизбиране на настоящите членове на Надзорния съвет –

Апостол Апостолов, Милен Марков, Веселин Моров, Ивелина Шабан и Петър Христов, за нов мандат, както и за определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.

Акционерите ще приемат и отчет за дейността на служба „Вътрешен одит“ през 2025 година и ще определят размера на възнаграждението на ръководителя на служба „Вътрешен одит“.

Ще бъдат обсъдени и промени в устава на дружеството.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на „Тексим банк“ на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 9 юни.

От началото на годината цените на тези книжа се повишават като добавиха едно евро към котировките. В момента сделки се сключват по 2.86 евро за една акция, което оценява кредитната институция на 125 253 777 евро пазарна капитализация.