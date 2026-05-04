„Демократична България“ иска комисия в парламента да проверява Пеевски

От “Демократична България” искат създаване на временна парламентарна комисия, която да изясни фактите и обстоятелствата около несъответствия между официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и фактическия стандарт на живот на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Целта на комисията е да провери данните за декларирани доходи от дивиденти, разходи за наеми на недвижими имоти и автомобили, ползване на частни самолети, участие на трети лица и дружества при поемане на значими разходи, както и действията или бездействията на компетентните държавни органи по подадени сигнали.

Според политическата формация този случай ще покаже дали държавата прилага закона еднакво спрямо всички.

Във вече подадени сигнали до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, до НАП и прокуратурата, от “Да, България” (част от “Демократична България”) са изложили данни за разминавания между декларираните от Пеевски доходи от дивиденти и данните в годишните финансови отчети на дружества, в които той е или е бил едноличен собственик на капитала.

Поставени са и въпроси за значителни разходи за наеми на автомобили и недвижими имоти, както и за публично оповестени данни за многократни полети с частни въздухоплавателни средства.

От формацията искат да бъде изяснено какви проверки са започнати, какъв е техният обхват, какви документи са изискани, имало ли е обмен на информация между институциите и предприети ли са някакви действия.

Още в първия работен ден на 52-ия парламент от “Демократична България” внесоха предложение за създаване и на още една временна комисия в НС. Тя е свързана с казуса “Осемте джуджета” и Мартин Божанов – “Нотариуса” за разплитане докрай на престъпните мрежи в съдебната власт.