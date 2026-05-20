Allianz е с рекордна оперативна печалба от 4.5 млрд. евро за първото тримесечие

Общият обем на бизнеса на Allianz възлиза на 53 милиарда евро, което означава органичен ръст от 3.5% (при общ ръст от 1.8%). Това е в резултат на силен ръст в сегментите „Общо застраховане“ и „Управление на активи“.

Оперативната печалба нараства с 6.6% и достига рекордно ниво от 4.5 милиарда евро. Основната нетна печалба за акционерите се увеличава с 48.4% до 3.8 милиарда евро, като е повлияна от продажбата на дяловете на Allianz в Indian Joint Ventures.

Основната печалба на акция на един от най-големите доставчици на финансови услуги и застраховане в света нараства с 50.7% и достига 9.96 евро.

Прогноза

Allianz е на път да постигне прогнозата си за оперативна печалба за цялата година от 17.4 милиарда евро, плюс или минус 1 милиард евро.

Програмата за обратно изкупуване на акции до 2.5 милиарда евро, обявена на 25 февруари 2026 г., е в ход, като 0.3 милиарда евро са реализирани през първото тримесечие на тази година.

„Allianz реализира рекордна оперативна печалба през първото тримесечие на 2026 г. – доказателство за силата на нашите фундаментални показатели и ефективността на нашата стратегия, ориентирана към клиента„, казва Оливър Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE.

„Оставаме стриктни в изпълнението си, докато работим за разширяване на достъпната защита и пенсионните решения за повече хора, използвайки потенциала на изкуствения интелект, за да осигуряваме още по-ефективно и персонализирано обслужване.„

Основни бизнес сегменти за Allianz са застраховане: Животозастраховане, здравно осигуряване и общо застраховане (имущество и злополуки) за частни и корпоративни клиенти, и Управление на активи. Компанията управлява стотици милиарди чрез дъщерни дружества като PIMCO и Allianz Global Investors.

Присъствие в България

Allianz развива мащабна дейност и на българския пазар чрез групата „Алианц България“, която включва:

-ЗАД „Алианц България“ (Животозастраховане и Общо застраховане),

-„Алианц Банк България„,

-ПОД „Алианц България“ (Пенсионно осигуряване).