Търговските спорове намалиха износа на Европейския съюз с 8.7% през март

Търговският излишък на Европейския съюз през март възлиза на 5.9 милиарда евро, според данни на Евростат, в сравнение с излишък от 34 милиарда евро година по-рано. Този значителен спад се обяснява, наред с други неща, с намаляване на излишъка в търговията с химикали (до 17.6 милиарда евро от 40.8 милиарда евро преди година). Значителен спад на салдото се наблюдава и в сектора на производството на машини и оборудване (11.3 милиарда евро от 21.6 милиарда евро). Износът на европейски стоки през март възлиза на 233.9 милиарда евро, което е с 8.7% по-малко спрямо година по-рано.

Вносът, от друга страна, се е увеличил с 2.7% на годишна база до 228 милиарда евро.

Европейският съюз поддържа най-големия си търговски дефицит с Китай.

Вносът през март достигна 50.3 милиарда евро, докато износът за Китай възлиза на 17.7 милиарда евро. В резултат на това дефицитът се увеличи до 32.6 милиарда евро от 30.9 милиарда евро през март миналата година. Взаимните оплаквания между страните нарастват. Търговските разследвания се засилиха през последните месеци. Европейският съюз увеличи натиска върху китайските производители, обвинявайки ги в дъмпинг и получаване на мащабна държавна подкрепа, което според Брюксел измества европейските компании от китайския пазар. В отговор Пекин разшири инспекциите на европейски стоки.

Най-балансираната търговия на ЕС остава с Турция, Япония и Южна Корея,

които също са сред най-важните му партньори, според данни на Евростат. Предвид нарастващите външни рискове, предвидимостта на правилата на играта се възприема като основен приоритет в търговските отношения.

Вносът на ЕС от САЩ се е увеличил с 1.1% на годишна база през март, достигайки 31.5 милиарда евро.

Контрадоставките са намалели с 37.1% до 45 милиарда евро. Спадът се обяснява отчасти с ефекта на високата база: година по-рано американските компании увеличиха покупките си на европейски стоки в очакване на увеличение на тарифите.

Съществуващите търговски ограничения също увеличават натиска върху износа.

Германският износ за САЩ спадна с 21.4% през март до 11.2 милиарда евро. Това е най-големият годишен спад от юни 2020 година. Ограниченията са особено чувствителни за автомобилната индустрия: САЩ остават ключов пазар за германските автомобилни производители и компоненти.

Преговорите между ЕС и САЩ продължават, но не е ясно дали Брюксел ще успее да постигне по-благоприятни условия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини ЕС в саботиране на миналогодишната търговска сделка и вече заплаши да увеличи тарифите върху европейските автомобили от 15% на 25%, ако условията на споразумението не бъдат изпълнени до 4 юли. Припомняме, че споразумението предвижда, че ЕС значително ще увеличи покупките си на американски енергийни продукти и инвестициите си в американската икономика.