„Възраждане“ обмисля да търси подкрепа за сезиране на КС заради промените в парламентарния правилник

„Възраждане“ ще гласува „против“ предложенията за промени в парламентарния правилник, внесени от „Прогресивна България“. В кулоарите на парламента зам.- председателят на парламентарната група Петър Петров подчерта, че текстовете са противоконституционни.

Петров посочи, че една от най-проблемните промени е ограничаването на възможността депутатите да отправят въпроси и питания към министрите и да изискват информация. Според „Възраждане“ това засяга политическия плурализъм и правото на парламентарен контрол.

Партията не одобрява и съкращаването на времето за изказвания, както и новото изискване за създаване на временна комисия да се събират 48 подписа. По думите на Петров това принуждава по-малките парламентарни групи, въпреки различията помежду им, да търсят подкрепа една от друга.

Петров отправи критик и към ускореното разглеждане на законопроекти, което според партията ограничава възможността за експертни становища. Освен това, от „Възраждане“ са против практиката председателят на парламента да включва извънредни точки в дневния ред без предварителен председателски съвет.

На въпрос дали ще сезират Конституционния съд по темата, Петров отговори, че с 12 депутати партията няма достатъчно представители за това, но все пак формацията щяла да обсъди възможността да потърси подкрепа от други политически сили.