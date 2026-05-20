КЕВР проверява „Топлофикация Перник“

Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ след сигнал от омбудсмана Велислава Делчева за множество жалби от жители на Перник. Сигналите са свързани с некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода.

Според потребителите от месеци горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка или дори студена. В тази връзка КЕВР ще проверява дали дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия.

От регулатора посочват, че енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, съгласно приетите показатели за качество на топлоснабдяването. При установяване на нарушения КЕВР ще предприеме административно-наказателни мерки, а резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени.

