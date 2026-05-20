Радев е разговарял с Тръмп за самолетите на софийското летище и за визите

Премиерът Румен Радев е разговарял вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп и с американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Темата на разговорите са били американските военни самолети, които в момента се намират на летище „Васил Левски“ в София и по предварителна договорка трябва да останат там до края на май. По време на правителственото заседание Радев заяви, че очаква САЩ да поискат удължаване на престоя на летателните апарати, но не разкри подробности какво точно е обсъдено с Тръмп и Хегсет.

Освен това премиерът е поставил въпроса за отпадането на визите за български граждани и е изразил надежда американската администрация да разгледа темата възможно най-бързо.

Бившият зам.министър Милен Керемедчиев бе първият, който преди няколко месеца написа във „Фейсбук“ за американските самолети. „В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро,“ написа тогава той.

След това товагашният военен министър и американското посолство обявиха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище „Васил Левски“ в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София, обявиха от Министерство на отбраната.

Външният министър тогава Надежда Михайлова обяви, че няма да има предоговаряне на условията за присъствието на самолетите, защото има техническите параметри, включително дължина на пистите и подобни, които налагат използването именно на летище „Васил Левски“.

Освен това, премиерът Румен Радев коментира темата с административната реформа, чиято основна цел е да направи държавната администрация по-ефективна и да намали разходите. Той подчерта, че няма да се стига до масови уволнения, които биха отслабили административния капацитет и биха създали правни проблеми.

По думите му съкращения и преструктуриране няма да бъдат предприемани преди да се направи подробен анализ на институциите и функциите им. Ще се проверява кои дейности се дублират и кои процеси могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За изпълнението на реформата ще бъде създаден Съвет за административна реформа, ръководен от вицепремиера Гълъб Донев.

Сред планираните мерки са обединяване на агенции и дирекции с близки функции, превръщане на някои агенции в дирекции към министерства, премахване на ненужни междинни структури, съкращаване на незаети позиции, пенсиониране без назначаване на нови служители и програми за доброволно напускане.

Радев посочи, че успехът на реформата ще се измерва чрез намаляване на бюрокрацията за гражданите и бизнеса, по-бързо административно обслужване, повече прозрачност и по-ефективно използване на публичните средства, без да се влошава качеството на услугите.