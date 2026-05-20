Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единственият им доход.

Съгласно промяната, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.