Кметът на Троян – обнадеждена от заявката на вицепремиера Пеканов за общинските ВиК дружества

Преди няколко дни излезе публикация на вицепремиера Атанас Пеканов, в която той казва, че общинските ВиК дружества ще бъдат запазени. Вчера имах среща с председателя на Народното събрание и с председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ – Петър Витанов, които дадоха надежда, че се търси разумното решение. Със законопроект, който ще бъде внесен в рамките на следващите дни, общинските ВиК дружества има шанс да бъдат запазени. Това коментира в ефира на БНР кметът на Троян и зам.-председател на Националното сдружение на общините Донка Михайлова.

Тя добави, че вече 4 години не може да се примири с идеята за национализация на общинските ВиК дружества под предлога, че това се прави като изискване по Националния план за възстановяване и устойчивост. Михайлова уточни, че с проблемния законопроект се налага нормативно решение, с което собствеността на съоръженията на общинските ВиК дружества остава тяхна, но те на практика не могат да извършват дейност.

Според кмета на Троян, ако ВиК дружеството стане част от по-голяма консолидирана система, последствията ще са автоматично вдигане цената на водата и намаляване на инвестициите, които ежегодно се правят с цел поддържане на мрежата, а с това ще се увеличат и водозагубите.

Михайлова е категорична и че национализацията на общинските ВиК дружества е противоконституционна. Тя отбеляза, че са останали само 14 недоубити ВиК дружества. Според нея големият проблем на българските общини е кадровият дефицит, особено в малките населени места.