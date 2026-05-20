iPhone само за Китай е предоставил "Морган Стенли" на своите банкери от Хонконг

Банкери на „Морган Стенли“ ще ползват предназначени единствено за Китай iPhone. Банката от Уолстрийт е предоставила на целия си екип за инвестиционно банкиране в Хонконг специални устройства за използване в континентален Китай в знак на нарастващите опасения за спазването на законите, стандартите и вътрешните политики при събирането, съхраняването и обработването на чувствителна информация или лични данни.

Работещите в Хонконг над 300 банкери на „Морган Стенли“ са получили iPhone и iPad, твърдят пет запознати с въпроса лица. Тези устройства имат ограничени функции и предлагат достъп само до служебни имейли и приложения за онлайн срещи. Служителите на банката на района варират от младши анализатори до управляващи директори.

Някои американски компании са предоставили на своите ръководители в Съединените щати така наречените „burner phones“ – евтини, предплатени мобилни устройства, предназначени за временна, анонимна употреба – за пътуванията им до Китай, но не е обичайна практика техните колеги, базирани в Хонконг, да правят същото. Други големи американски инвестиционни банки, включително „Голдман Сакс“ и „Джей Пи Морган Чейз“, не са въвели политика за устройства за пътуване за континенталната територия на азиатския колос, съобщават служители на банките.

Ходът на „Морган Стенли“ е пример за стъпките, които предприемат американските банки, за да разделят напълно своите информационни системи в континентален Китай от онези, използвани в останалата част на света, включително Хонконг, наложени от теоретична заплаха в оперативната реалност. Както Пекин, така и Вашингтон изградиха стени около своите вътрешни пулове за данни през последните години, третирайки техния поток през границите като уязвимо място за националната сигурност.

Китайците направиха мащабни изменения в законите си за киберсигурност и наложиха стриктно локализиране на данните, докато американците ограничиха също и масовото прехвърляне на чувствителна лична информация към „страни, предизвикващи безпокойство“, като изрично насочиха вниманието си към Китай. В резултат на това, компаниите с глобални операции сега имат още по-голяма нужда да разделят своята технологична инфраструктура, за да отговорят на изискванията за съответствие с данните от двете страни.

Много мултинационални групи, работещи на китайска земя, постепенно преминаха към управление на две напълно отделени цифрови екосистеми. Едната е изградена върху западна облачна инфраструктура, като например облака на Amazon за глобалния пазар, а другата е анклав за съхранение на данни от китайски клиенти, управлявани в континентален Китай чрез местни доставчици като AliCloud. Това е сериозно предизвикателство за персонала, който трябва често да се придвижва между двете територии и дигитални екосистеми.

Работещите в Хонконг инвестиционни банкери са сред най-активните пътници до континентален Китай, тъй като финансовият сектор на бившата британска територия е „атакуван“ от наплив от китайски компании, които се стремят да регистрират книжата си на хонконгската борса. От банкерите често се очаква да участват в пряка конкуренция, на която предлагат на китайския бизнес своите консултантски услуги за извеждане на фирмите на публичните пазари на острова.

Един банкер от „Морган Станли“, работещ в Хонконг, посочва, че е направил пет пътувания до множество китайски градове през април. От първичните публични предлагания и вторичните емисии на фирмени книжа в Хонконг са набрани 13.3 милиарда долара в периода януари-март – най-високият общ обем за първото тримесечие от 2021 г. насам, по данни на Лондонската фондова борса (LSEG). Почти всички транзакции са на китайски компании.

