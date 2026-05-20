Румен Спецов: Цената на петрола се формира по формулата доставка плюс сигурност (част 2)

Тече процес на глобално пренареждане на икономическите отношения, смята Румен Спецов

Мораториумът върху износа на дизел и авиационно гориво беше въведен за да се гарантира вътрешния пазар. Проблемът не е в мярката, а в административния процес, свързан с нея. Той може да бъде пагубен за работата на компанията.

Групата компании „Лукойл Нефтохим България“ е най-проверяваната в държавата.

Един танкер пренася около 1 млн. барела петрол – това са 100 млн. долара. За да работи пълноценно, ЛНБ се нуждае на месец от 4-5 танкера. Затова ни е нужен всеки един изтъргуван долар. Дори закъснение на доставка от една седмица е от критична важност.

Тече процес на глобално пренареждане на икономическите отношения, затварят се трасета, отварят се нови търговски маршрути. В търговията с горива има нова икономическа реалност. Цената на петрола вече се формира по формулата доставка плюс сигурност.

Възможността на рафинерията да обработва различни видове петрол е спасителна за нея в момента.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов.

Какво завари в ЛНБ Румен Спецов при встъпването си в длъжност на особен управител?

Ползи или щети донесе мораториумът върху износа на готови продукти от ЛНБ?

Какво е технологичното равнище на ЛНБ и колко типа петрол може да преработва рафинерията?

От какви законодателни мерки се нуждае петролният сектор в България?

Колко дълго ще продължи световната петролна криза, свързана със събитията в Близкия изток?

Кои нови петролни трасета за снабдяване могат да бъдат разработени за рафинерията?

