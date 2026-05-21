Румънският държавен оператор на товарни жп превози е подал заявление за фалит

CFR Marf, румънски държавен оператор на товарни жп превози

CFR Marf, румънският държавен оператор на товарни железопътни превози, е подал заявление за фалит. Временно изпълняващият длъжността вицепремиер Оана Георгиу обяви това.

„CFR Marf официално е подал заявление за фалит. CFR Marf е създадена, за да обслужва мини, металургия, масов транспорт на суровини. Беше държавен превозвач с предвидими маршрути и фокус върху клиента“, написа тя във Facebook.

Според Оана Георгиу, поради неефективно управление, компанията е загубила значителен пазарен дял, дълговете са се увеличили, а персоналът е останал излишен. Георгиу отбеляза, че румънските власти не са успели да „вземат решение“ за преструктурирането на компанията своевременно.

Сега всички активи на CFR Marf ще бъдат прехвърлени под управлението на Carpatica Feroviar, компания, създадена през 2024 година.

