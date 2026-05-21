Минималната пенсия да стане 347,51 евро от 1 юли прие временната бюджетна комисия на първо четене

Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст със 7,8% от 1 юли тази година беше одобрено на първо четене от временната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Предложението беше подкрепено с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

Промяната е заложена в законопроект за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета, представен от Стефан Белчев от ПБ. Целта е пенсионерите с минимални пенсии да получат осъвременяване по швейцарското правило заедно с всички останали пенсионери в страната.

Ако текстовете бъдат окончателно приети, над 800 000 пенсионери ще получават минимална пенсия в размер на 347,51 евро още с плащанията за юли, без да се чака приемането на редовен бюджет за 2026 година.

По време на заседанието социалният министър Наталия Ефремова заяви, че министерството подкрепя законопроекта. Тя подчерта, че промяната ще засегне около една трета от пенсионерите в страната, тъй като минималният размер влияе и върху пенсиите за инвалидност, общо заболяване и трудова злополука.

Управителят на Националния осигурителен институт Весела Николова Караиванова-Начева също изрази подкрепа и каза, че институцията е готова да приложи новите размери от 1 юли.

Допълнително комисията обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 година до приемането на редовния държавен бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса, внесен от Владимир Раков и група народни представители от ПБ.

От ГЕРБ-СДС поставиха въпрос дали правителството е готово да внесе редовен бюджет, а председателят на временната комисия Константин Проданов посочи, че бюджетната процедура вече е започнала и се очаква редовен бюджет до началото на юли.