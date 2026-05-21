Отлагат делото срещу Димо Алексиев заради нов разпит и експертиза

Софийският градски съд отложи делото срещу актьора Димо Алексиев и допусна нови доказателства и разпит на единия полицай, съобщи БТА. Припомняме, че Алексиев бе спипан на 12 ноември 2024 година малко след полунощ да шофира с 1.68 промила алкохол в кръвта хиляда. Това не му е първото подобно деяние, тъй като той е осъждан за идентично престъпление, като беше в изпитателен срок.

Сега според градските магистрати има разминавания в показанията му по време на разследването и пред първоинстанционния съд, т. е. трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени. Ето защо съдът е допуснал и видеотехническа експертиза за времето на проверката на подсъдимия и всички обстоятелства, свързани с проверката.

Настоящото производство е на втора инстанция, след като в края на юли 2025 година Софийският районен съд постанови за Алексиев ефективна присъда от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Той беше лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.