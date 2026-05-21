Съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти в парламента

Временната комисия за правилника на Народното събрание прие промени, с които се съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и доклади в парламента.

Според приетите текстове законопроектите и докладите ще се предоставят на депутатите не по-късно от 24 часа преди пленарно заседание вместо досегашните 72 часа. Постоянните комисии пък ще могат да разглеждат законопроекти не по-рано от 48 часа след разпределянето им, вместо след 72 часа, както беше досега.

Комисията прие още парламентът да обсъжда законопроектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете няма да се четат в пленарната зала.

Намалява се и времето за обосновка на предложенията от страна на народните представители – от пет на три минути за всяко предложение. За редакционни и правно-технически предложения времето ще бъде до една минута.

От ГЕРБ-СДС и „Демократична България“ изразиха критики към съкращаването на сроковете. Росица Кирова от ГЕРБ заяви, че по-кратките срокове няма да доведат до по-качествен законодателен процес, а Надежда Йорданова от ДБ предупреди, че прибързаното приемане на закони може да бъде по-опасно от забавянето им.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ също коментира, че по законодателния процес „не трябва да се препуска“.

Комисията прие и текст, според който постоянните комисии ще разглеждат едновременно всички законопроекти по една и съща тема, внесени до началото на обсъждането във водещата комисия, като ще се изготвя общ доклад.