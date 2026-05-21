Клиентите на BYD ще ползват преференции за автомобилните застраховки на Евроинс   

Един от водещите застрахователи в България и официалният дилър на най-големия бранд за електрифицирани автомобили в света – Еско Аутомотив, обединяват усилия за по-зелено бъдеще и насърчаване на електрическата мобилност

Един от водещите застрахователи в Източна Европа – ЗД Евроинс АД (Евроинс България), сключи споразумение за партньорство с Еско Аутомотив ЕООД, официален дилър в България на най-големия производител на електрифицирани автомобили в света – BYD, и собственик на първия шоурум в страната на популярната глобална марка за електрически и хибридни коли.

Съгласно споразумението, собствениците на автомобили с марката BYD ще могат да се възползват от специални условия за застраховки в Евроинс.

„Ние подкрепяме зелените политики и насърчаваме използването на модерни и екологични автомобилни технологии, които намаляват вредните емисии и подобряват средата за живот. С пазарната си позиция на глобално равнище, BYD има ключова роля за развитието на електрическата мобилност и прехода към зелена икономика. Това е партньорство, което носи реални и измерими ползи на клиентите на BYD – предоставяме не само специални условия, но и грижа и спокойствие на пътя“, коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на Евроинс.

Йоанна Цонева, изпълнителен директор на Евроинс и Атанас Желязов, бранд мениджър на Еско Аутомотив, официален дилър на BYD

„Все повече български граждани проявяват интерес към хибридните и електрическите автомобили на BYD, като търсят надеждни решения за мобилност, съчетаващи модерни технологии, икономичност и грижа за околната среда. Радваме се, че заедно с Евроинс можем да предложим цялостно решение – модерен автомобил на най-големия производител на електрифицирани коли в света и сигурна застраховка при специални условия за нашите клиенти“, допълни Атанас Желязов, бранд мениджър на Еско Аутомотив, официален дилър на BYD и собственик на първия шоурум на марката в България.

Евроинс има амбиция и преговаря за стратегическо партньорство с BYD в полза на клиентите на двата бранда на всички европейски пазари, на които застрахователят оперира.

Евроинс България АД

Застрахователното дружество Евроинс АД (Евроинс България) е сред водещите компании в сектора в България по данни на Комисията за финансов надзор. Компанията развива дейност в Гърция (чрез клон), Полша, Испания, Италия и Румъния, като предлага пълна гама от застрахователни продукти и е лидер в туристическите полици на българския пазар. Евроинс България е част от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ). ЕИГ е собственост на Еврохолд България, водеща енергийна и финансова група в ЦЮИЕ.

Eврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на Електрохолд – водеща електроенергийна група в България, която притежава най-големия дистрибутор и доставчик на електроенергия в страната, както и един от големите търговци в този сектор. Електрохолд има над 3000 служители и обслужва 3 млн. потребители. Еврохолд е собственик и на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в региона. ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги и оперира в 9 държави в Европа.

