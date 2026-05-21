OpenAI може да внесе документите за първично публично предлагане още на 22 май

OpenAI се готви да стане публична компания „през следващите дни или седмици“, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници. Според тях, Goldman Sachs и Morgan Stanley помагат на създателя на ChatGPT в подготовката на документите за първичното публично предлагане (IPO). Материалите могат да бъдат поверително представени на регулаторните органи още на 22 май, съобщава изданието.

В началото на годината източници на The Wall Street Journal твърдяха, че OpenAI може да стане публична компания през четвъртото тримесечие на 2026 година.

През април Financial Times съобщи, че

инвеститорите се съмняват в оценката на компанията от 852 милиарда долара.

Тази цифра беше обявена по време на последния кръг на финансиране, който набра 122 милиарда долара от Amazon, Nvidia и SoftBank. Източници на Financial Times посочват, че оценката от 852 милиарда долара предполага пазарна капитализация при първично публично предлагане от 1.2 трилиона долара. От OpenAI заявиха, че твърденията за липса на подкрепа от инвеститорите „противоречат на фактите“.