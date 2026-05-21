От 26 юни служебният министър на финансите Георги Клисурски се връща като зам.-кмет на София по направление финанси.

Георги Клисурски беше част от екипа на кмета Васил Терзиев като заместник-кмет по финанси от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.

В интервюто Клисурски подчерта значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за състоянието на публичните финанси, както и необходимостта от коректно и навременно разплащане към общините и изпълнителите на публични проекти.