Си Дзинпин може да пътува до Северна Корея в края на май или началото на юни

Китайският президент Си Дзинпин може да посети Северна Корея в края на май или началото на юни. Това съобщи информационната агенция Йонхап, позовавайки се на източници в южнокорейското правителство. Очакванияга са Китай да играе конструктивна роля по въпросите, свързани с Корейския полуостров, по време на това посещение, съобщава южнокорейската информационна агенция Йонхап.

„Получихме разузнавателна информация, показваща, че китайският президент Си Дзинпин скоро ще посети Северна Корея“, е казал един от източниците на агенцията. Според друг служител, посещението може да се състои в края на май или началото на юни.

„Правителството следи съответните развития. То се надява, че обменът между Северна Корея и Китай ще продължи по начин, който ще допринесе за мира и стабилността на Корейския полуостров“, заявяват от правителството.

Посещението на Си Дзинпин в Северна Корея е след разговорите му с президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин

миналата седмица. Според Йонхап, по време на разговорите си те са очертали денуклеаризацията на Северна Корея като своя обща цел.

От Сеул отбелязват още, че китайският външен министър Ван И е посетил Северна Корея през април.

