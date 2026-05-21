Сингапур призовава финансовите компании да използват AI за обучение на служители

Островният град държава Сингапур иска банките и финансовите компании да използват изкуствения интелект не само за съкращаване на разходи, а и за създаване на по-добри работни места и обучение на служителите за по-ценни позиции. Това заяви заместник министър-председателят Ган Ким Йонг.

Изказването му идва малко след като компанията за инвестиционното банкиране и финансови услуги Standard Chartered обяви, че ще съкрати над 7000 служители през следващите четири години заради по-широкото навлизане на AI.

В същото време главният изпълнителен директор на HSBC Жорж Елхедери предупреди, че генеративният AI ще „унищожи определени работни места“, но също така ще „създаде нови“, като призова служителите да приемат промените.

„За Сингапур решението не може да бъде да спираме промяната. Ако забавим внедряването на AI, ще отслабим конкурентоспособността си и в крайна сметка ще навредим повече на работниците“, каза Ган по време на събитие на DBS Group.

Според нов доклад на DBS, Сингапур вече е третият най-важен финансов AI център в света след Ню Йорк и Сан Франциско. Докладът подчертава, че страната успява да комбинира развитието на AI с доверие в институциите и сигурност.

Ган обясни, че следващата стъпка за Сингапур е AI да започне да се използва масово във финансовия сектор, а не само експериментално. Според него компаниите трябва да мислят не само за икономии, но и за нови възможности за служителите.

„Когато компаниите внедряват AI, те не трябва да се питат само колко разходи могат да спестят. Те трябва да се запитат и какви нови роли могат да създадат и как да обучат настоящите служители за тях“, каза той.

Главният изпълнителен директор на DBS Тан Су Шан смята, че малкият размер на Сингапур може да се превърне в предимство благодарение на AI.

„Малка държава, подсилена от AI, означава, че нашата ограничена работна сила може да прави много повече неща, отколкото преди“, каза тя. Тан Су Шан добави, че компаниите трябва да мислят не само за технологиите, но и за хората зад тях, защото „хората са важни“.