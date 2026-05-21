Иран се възползва от примирието, за да възвърне военния си потенциал

Иран възстановява много по-бързо от очакваното своите военни способности, съобщава Си Ен Ен, позовавайки се на източници от американското разузнаване. Ислямската република вече е подновила производството на дронове по време на шестседмичното примирие, започнало в началото на април.

Освен това иранската армия активно работи по възстановяването на ракетни площадки, пускови установки и производствени мощности за ключови оръжейни системи, засегнати по време на конфликта.

Това означава, че Ислямската република продължава да представлява сериозна заплаха за съюзниците на Вашингтон в региона, ако президентът Доналд Тръмп възобнови военните действия.

По данни на американското разузнаване Иран може да възстанови напълно капацитета си за атаки с дронове в рамките на около шест месеца. Един от източниците заявява, че Техеран е „надминал всички срокове“, които американската разузнавателна общност е прогнозирала за възстановяване.

Опасенията на регионалните съюзници са свързани най-вече с дроновете, тъй като Иран би могъл да компенсира отслабения си ракетен потенциал с масирани безпилотни атаки срещу Израел и държави от Персийския залив, коментира Си Ен Ен.

Оценки на американското разузнаване показват също, че Китай е продължил да доставя компоненти, които могат да бъдат използвани за производство на ракети, макар тези доставки вероятно да са били ограничени от американската блокада. Китайското външно министерство обаче отхвърли подобни обвинения.

Си Ен Ен съобщи през април, че около половината от иранските ракетни пускови установки са оцелели след американските удари. В по-нов доклад на американските служби тази оценка е повишена до две трети, отчасти защото продължаващото примирие е дало на персийците време да извадят установки, които може да са били затрупани при предишни удари.

Разузнавателните данни показват и че голяма част от иранските крилати ракети за брегова отбрана са останали непокътнати. Това съответства на факта, че американската въздушна кампания не е била съсредоточена върху крайбрежните военни обекти, макар че са били нанасяни удари по кораби.