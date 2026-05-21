Печалбата на ЦКБ за 2025 г. остава във фонд „Резервен“

Печалбата на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД за 2025 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“ предлагат мениджърите на кредитната институция. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на банката, насрочено за 25 юни в София.

Така за поредна година притежателите на акции на ЦКБ остават без дивидент.

Акционерите ще обсъдят доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран), както и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание на ЦКБ ще гласува и предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година. Ще бъде определен и размера на възнагражденията им.

Акционерите ще изберат регистриран одитор за 2026 г. и одитор за изразяване на сигурност относно отчетите за устойчивостта на дружеството за тази година.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на ЦКБ на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас, е 9 юни.

През последните дванадесет месеца котировките им добавяха стойност като в момента струват по 1.70 евро за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 216 120 949 евро.