Израелски министър се подигра със задържани активисти

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предизвика международно възмущение

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предизвика възмущение, след като публикува видеа, в които се подиграва на задържани активисти от флотилията „Сумуд“ по време на последния им опит да доставят хуманитарна помощ за Газа по море. Задържаните са.с белезници, със завързани очи и принудени да коленичат пред него.

Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия и Канада осъдиха поведението на израелския министър, като към тях се присъедини и израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той се разграничи от действията на Бен Гвир, като заяви, че те „не съответстват на ценностите и нормите на Израел“.

Според свидетелства срещу активистите са били използвани електрошокови устройства и гумени куршуми по време на операцията по прехващането на флотилията, съобщава Би Би Си.

Израелското външно министерство отрече да е имало стрелба и подчерта, че страната няма да допусне нарушаване на морската блокада на Газа.

