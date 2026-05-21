Израелски министър се подигра със задържани активисти

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир предизвика възмущение, след като публикува видеа, в които се подиграва на задържани активисти от флотилията „Сумуд“ по време на последния им опит да доставят хуманитарна помощ за Газа по море. Задържаните са.с белезници, със завързани очи и принудени да коленичат пред него.

Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия и Канада осъдиха поведението на израелския министър, като към тях се присъедини и израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той се разграничи от действията на Бен Гвир, като заяви, че те „не съответстват на ценностите и нормите на Израел“.

Според свидетелства срещу активистите са били използвани електрошокови устройства и гумени куршуми по време на операцията по прехващането на флотилията, съобщава Би Би Си.

Израелското външно министерство отрече да е имало стрелба и подчерта, че страната няма да допусне нарушаване на морската блокада на Газа.

