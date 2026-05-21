Рекордни приходи и печалба за чешката оръжейна компания Colt CZ Group

Печалбата и приходите на чешката оръжейна компания Colt CZ Group (Colt CZ) през първото тримесечие на тази година са били рекордни, според информационната агенция ČTK.

Приходите на Colt CZ през първото тримесечие са се увеличили с 32,7% на годишна база до 7,317 милиарда чешки крони (приблизително 350 милиона долара). Нетната печалба на компанията възлиза на 717,9 милиона чешки крони (приблизително 34,3 милиона долара), което представлява 37% увеличение на годишна база.

Colt CZ Group произвежда ловни, спортни и всички видове военни огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Според съобщението, търсенето на продуктите на компанията нараства както на европейския, така и на световния пазар.

Colt CZ Group SE (бивша Česká zbrojovka Group – CZG) е европейска холдингова компания за огнестрелни оръжия и свързаните с тях индустрии, базирана в Прага, Чехия. Основните й марки огнестрелни оръжия са Česká zbrojovka, CZ-USA и Colt.