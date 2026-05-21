Тръмп готов да чака „няколко дни“ за споразумение с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са готови да изчакат още няколко дни за постигане на споразумение с Иран, преди да възобновят ударите по страната. „Ако не получим правилните отговори, нещата ще се случат много бързо“, каза той пред репортери във военновъздушната база Андрюс близо до Вашингтон, визирайки възобновяването на ударите срещу Иран, ако Техеран не изпълни американските искания.

„Напълно сме готови да действаме“, подчерта американският лидер. „Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да са 100% добри отговори. И ако го направим, ще спестим много време, енергия и, най-важното, животи.“ „Може да отнеме няколко дни“, каза той, когато беше попитан колко дълго САЩ са готови да чакат постигането на тези споразумения.

На 18 май американският лидер обяви, че е решил да отложи възобновяването на военните действия срещу Иран

по искане на Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, тъй като има възможност за постигане на споразумение с Техеран. На 19 май той заяви, че Съединените щати са готови да дадат шанс на дипломацията в конфликта за Иран до началото на следващата седмица, отлагайки възобновяването на военните действия дотогава.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не планира да облекчава санкциите срещу Техеран, докато не бъде постигнато двустранно споразумение.

„Няма да правя никакви отстъпки, докато не подпишат споразумение“, каза той пред репортери. „Не, не сме предложили нищо“, добави Тръмп.

На 18 май информационна агенция „Тасним“, позовавайки се на източник, съобщи, че Съединените щати са се съгласили да спрат санкциите срещу иранския петрол по време на преговорите с Иран.

Следващият кръг от преговорите за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран

може да се проведе до началото на юни, съобщи „Ал Арабия“, позовавайки се на източници.

Според тях, срещата ще се проведе „в Исламабад след края на сезона на хадж“. Основните поклоннически обреди до най-светите места на исляма през 2026 г. са между 25 и 29 май. Източниците съобщиха също, че „в момента се работи по окончателния текст на споразумението между Вашингтон и Техеран“. Началникът на щаба на пакистанската армия Асим Мунир може да посети Иран в петък, за да „обяви окончателната версия на споразумението“.