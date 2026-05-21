Рияд не издава нови договори за консултанти заради разклатените финанси от войната

Рияд е спрял издаването на нови договори за западни консултантски фирми, работещи в кралството, и забавя някои плащания заради битката на правителството с нарастващия дефицит и последиците от войната в Иран. Ръководители на консултантски фирми са заявили пред „Файненшъл таймс“, че саудитците са взели решението след избухването на войната в Персийския залив, която застрашава приходите от петрол на кралството, и докато Иран атакува арабските си съседи с дронове и ракети.

Този ход предполага, че Саудитска Арабия използва момента, за да затегне допълнително контрола върху държавните разходи и инвестиции, които се увеличиха рязко по време на амбициозната програма „Визия 2030“ на престолонаследника Мохамед бин Салман. Въпреки че фирмените шефове са заявили увереност, че работата ще продължи, забавянията все пак вадят на светло някои аспекти от зародилото се напрежение в кралството относно прекомерната роля на консултантите, включително McKinsey, Boston Consulting Group и „Голямата четворка“ счетоводни и консултантски фирми, изградили мащабен бизнес в Близкия изток.

Разходите на Саудитска Арабия са истинска златна мина за сектора, след като страната започна амбициозна програма за трансформиране на икономиката преди десетилетие. „Не са го обявили официално, но всички знаят и всички действат на тази основа. Казват, че няма да плащат скоро, до юли“, посочва един от изпълнителните директори. И също, „че няма да дават нови награди – на министрите и купувачите е било казано, че Министерството на финансите не одобрява нови награди, освен ако нямате специално предварително одобрение.“

Друг изпълнителен директор твърди, че „решенията“ за нови договори и плащания на фактури са отложени до края на второто тримесечие. А негов колега добавя, че това не се случва за първи път, посочвайки период през 2024 г., когато новите проекти са били спрени и някои министерства са замразили плащанията. „Това е символичен жест за тях, за да покажат, че са благоразумни при настоящите обстоятелства“, коментира той. „Доста сме спокойни … тъй като това не засяга текущата работа.“

Саудитското финансово министерство заяви, че „саудитското правителство винаги се е стремяло да гарантира, че всички инвестиции, включително консултантските услуги, осигуряват ясна възвръщаемост в съответствие със стратегическите цели на Vision 2030“. Ведомството оспорва твърденията, че плащанията са забавени, заявявайки, че досега през 2026 г. „99,5%“ от фактурите са били „платени в рамките на договорния срок“.

Саудитска Арабия е дойна крава за международните консултанти, откакто бин Салман представи поредица от мегапроекти за милиарди долари, които целят да помогнат за диверсифициране на икономиката чрез стимулиране на сектори като туризма. Отдавна обаче тлее вътрешно недоволство за сумите, плащани за консултантски услуги, и през последните две години Рияд пренареди разходите и се стреми да ограничи нарастващите дефицити.

Пренастройките вече доведоха до забавяне или намаляване на мащаба на много проекти, включително основни елементи на футуристичния „Неом“, който е водещата схема на принц Мохамед, обещаваща навремето да създаде град с дължина 170 км. Кралството също трябва да спази редица срокове, докато се готви да бъде домакин на Експо 2030 и Световното първенство по футбол през 2034 година.

Ръководителите на консултантските компании посочват, че войната е предоставила на кралството допълнителни причини да намали разходите си, тъй като се очакват по-големи разноски за отбрана и развитие на инфраструктурата на Червено море, предвид способността на Иран да затваря Ормузкия проток. И че Саудитска Арабия използва конфликта като „удобен начин“ да свие мегапроектите, които са били „преувеличени“ и са стрували „твърде скъпо“.

По време на войната въздействието й върху кралството беше до известна степен омекотено благодарение на способността на саудитците да пренасочат около две трети от износа си на суров петрол от Персийския залив към брега на Червено море, успоредно с ръста на световните цени на черното злато. Но тримесечният бюджетен отчет на финансовото министерство, публикуван този месец, показа, че фискалният дефицит е набъбнал до 125.7 милиарда саудовски риала (33.5 милиарда долара) в периода януари-март – най-високото му ниво от 2018 г. насам, а разходите за отбрана са се увеличили с 26 процента.

Финансовото ведомство подчертава, че приходите от петрол са надхвърлили прогнозите му през първото тримесечие и че размерът на дефицита е отражение на изоставането в паричния приходен поток и държавните разходи за смекчаване на въздействието на войната с Иран.