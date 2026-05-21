Бюджетната комисия ще обсъди ограничаването на правомощията на особения управител на „Лукойл“

Бюджетната комисия ще ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл"

Бюджетната комисия ще разгледа предложение за ограничаване на правомощията на специалния управител на „Лукойл Нефтохим“. Идеята е внесена от депутати от „Прогресивна България“, а Министерството на икономиката я подкрепя.

Промените предвиждат действията на държавния представител, който управлява активите на руската компания „Лукойл“ у нас след санкциите на САЩ, да бъдат подложени на административен и съдебен контрол. Според мотивите това ще намали риска от злоупотреби, нарушения и евентуални репутационни или финансови щети, ако собственикът реши, че е ощетен и заведе искове.

В момента постът на особен управител се заема от бившия директор на НАП Румен Спецов, назначен от кабинета „Желязков“ в края на 2025 година.

