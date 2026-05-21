Бюджетната комисия ще обсъди ограничаването на правомощията на особения управител на „Лукойл“

Бюджетната комисия ще разгледа предложение за ограничаване на правомощията на специалния управител на „Лукойл Нефтохим“. Идеята е внесена от депутати от „Прогресивна България“, а Министерството на икономиката я подкрепя.

Промените предвиждат действията на държавния представител, който управлява активите на руската компания „Лукойл“ у нас след санкциите на САЩ, да бъдат подложени на административен и съдебен контрол. Според мотивите това ще намали риска от злоупотреби, нарушения и евентуални репутационни или финансови щети, ако собственикът реши, че е ощетен и заведе искове.

В момента постът на особен управител се заема от бившия директор на НАП Румен Спецов, назначен от кабинета „Желязков“ в края на 2025 година.