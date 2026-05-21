Регионалният министър ще отговаря на въпроси на депутати за свлачището край Пампорово

Като точка първа за днес в програмата на парламента е заложено изслушване на регионалния министър Иван Шишков във връзка със свлачището на пътя Смолян – Пампорово, което на 1 май отнесе част от него. Към Шишков ще бъдат отправени питания за данни от анализа за причините, които са предизвикали природното бедствие. Той ще трябва да отговаря на въпроси за първоначалните виждания за обходен път, както и за наличието на активност на свлачището към момента.

Вносители на предложението за изслушването са Цончо Ганев от „Възраждане“, Петър Витанов от „Прогресивна България“, Александра Стеркова от „Демократична България“, Хамид Хамид от ДПС и Стою Стоев от „Продължаваме промяната“. Понастоящем свлачището в местността „Райковски ливади“ продължава да е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато.

Точно преди седмица – по време на работна среща в Смолян, посветена на свлачището, министър Шишков предположи, че основната причина за активирането му е преовлажняване на терена, а не естествени геоложки процеси.

