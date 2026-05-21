Румен Спецов: Националният интерес предполага държавата да участва в собствеността на „Лукойл-Нефтохим“ (част 3)

Последните шест месеца показаха, че изцяло български екип може да се справи добре с управлението на рафинерията и инфраструктурата, посочва Румен Спецов

Пределно ясно е, че рафинерията е изключително важен за страната ни национален актив. Рафинерия, бензиностанции, данъчни складове, тръбопроводи – всичко това е в активите на „Лукойл Нефтохим Бургас“. И тези активи са обявени за продажба. Убеден съм, че държавата ни трябва да заяви желание за участие в собствеността на компанията в цялостния й вид. Независимо дали като 100% собственост или в някаква кооперативност. Вариантите са много.

Рафинерията не може да се разглежда като самостоятелен обект. Сама по себе си тя не върши цялата работа по обезпечаване на страната с горива.

От назначаването ми за особен управител на ЛНБ изминаха шест месеца. По обективни показатели този период показа, че изцяло български екип може да се справи с управлението на рафинерията и прилежащите инфраструктури.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов.

Още от интервюто:

Каква е оптималната визия за бъдещето на „Лукойл Нефтохим Бургас“?

Добър за българските интереси вариант ли е рафинерията, инфраструктурата и данъчните складове да се продадат поотделно?

Може ли държавата да гарантира своите национални интереси чрез закупуване на ЛНБ или чрез дялово участие в бъдещата собственост?

Как се образува крайната цена на горивата?

Монополист ли е ЛНБ на пазара на горивата у нас?

Каква е актуалната пазарна цена на ЛНБ като комплекс?

Вижте първа и втора част от интервюто с Румен Спецов

Румен Спецов: Делото на „Лукойл-Нефтохим“ срещу България няма нищо общо с работата на особения управител (част 1)
Румен Спецов: Цената на петрола се формира по формулата доставка плюс сигурност (част 2)

