Американската компания SpaceX е подала документи за първично публично предлагане (IPO), според регистрационен формуляр, публикуван от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.

Документът показва, че Space Exploration Technologies Corp. планира да се листне на Nasdaq под символа SPCX.

Според американските медии,

това IPO може да бъде най-голямото в историята.

Стойността на бизнеса на Илон Мъск, който включва космически изстрелвания, сателитни комуникации Starlink и проекти за изкуствен интелект, беше предварително оценена от инвеститорите на близо 2 трилиона долара.