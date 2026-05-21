Правителството смени шефа на Българската агенция по безопасност на храните

Премиерът Румен Радев освободи изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Новият изпълнителен директор на агенцията е Светла Янчева. Абровски заяви, че е разговарял с д-р Мавровски и го е помолил да организира предаването на поста. По думите му, новото управление идва с нов екип, но работата на досегашното ръководство ще бъде надградена.

Ангел Мавровски оглави агенцията в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му БАБХ проведе редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици, затворени предприятия за преработка на месо и унищожени големи количества хранителни продукти заради нарушения на изискванията за безопасност.