РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Правителството смени шефа на Българската агенция по безопасност на храните

БАБХ, Правителството смени шефа на Българската агенция по безопасност на храните

Премиерът Румен Радев освободи изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Новият изпълнителен директор на агенцията е Светла Янчева. Абровски заяви, че е разговарял с д-р Мавровски и го е помолил да организира предаването на поста. По думите му, новото управление идва с нов екип, но работата на досегашното ръководство ще бъде надградена.

Ангел Мавровски оглави агенцията в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му БАБХ проведе редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици, затворени предприятия за преработка на месо и унищожени големи количества хранителни продукти заради нарушения на изискванията за безопасност.

БАБХ затвори кланица в Джебел заради лоша хигиена
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.