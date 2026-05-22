Премиерът Моди нареди да се обърне внимание на енергийните доставки в Индия

Индийският министър-председател Нарендра Моди нареди премахване на бюрократичните забавяния, подготовка за евентуални прекъсвания на електрозахранването, причинени от конфликта между САЩ и Иран, и фокусиране върху постигането на дългосрочната цел за реализиране на визията „Развита Индия до 2047 г.“. Това съобщи Hindustan Times след заседание на индийския кабинет относно последиците от ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Според изданието, Моди е призовал правителството да ускори процесите на публична администрация и е предупредил министрите срещу бюрократични забавяния. Според източници, запознати с дискусията, премиерът е заявил, че официалните документи не трябва „безкрайно да циркулират от едно бюро на друго“ и е инструктирал министрите да опростят процедурите, да осигурят прозрачност и да постигнат по-бързи резултати.

Една от централните теми на срещата е била нарастващата енергийна криза, предизвикана от конфликта между САЩ и Иран.

Моди е подчертал необходимостта от намиране на алтернативни източници на гориво,

като биогаз и възобновяема енергия, в случай на прекъсване на доставките на петрол, природен газ и торове.

Както подчертава изданието, Индия е особено уязвима, тъй като

значителен дял от вноса на петрол и втечнен нефтен газ (LPG) се транспортира през Ормузкия проток.

Последиците от тази ситуация вече са започнали да се отразяват на ситуацията на вътрешния пазар. Държавните петролни компании наскоро повишиха цените на бензина и втечнения нефтен газ.

Моди също така призова министрите да се съсредоточат върху бъдещите цели и да осигурят бързото изпълнение на програмите на централното правителство, които изостават в някои щати. „Той отбеляза, че е дошло време за преглед на целите, за да се постигнат нови цели и че правителството не може да почива на лаврите си или да се задоволява с минали победи“, каза източникът.