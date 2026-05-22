На първо четене депутатите приеха създаване на 5-членна Комисия за противодействие на корупцията

Председателят на НСИ ще се избира от Народното събрание, решиха депутатите на първо четене

Със 153 гласа „За“ (116 на „Прогресивна България“, 12 от ГЕРБ-СДС, 14 от „Демократична България“ и 11 от „Продължаваме промяната“) депутатите приеха създаването на 5-членна Комисия за противодействие на корупцията. „Против“ гласуваха 13 депутати – от ДПС. От „Възраждане“ изобщо не участваха във вота.

Целта на внесения от Министерския съвет Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности е България да изпълни ангажиментите, които е поела по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да се съобрази с препоръките на Европейската комисия с оглед на цялостното отчитане и изплащане на средствата в рамките на второто и на третото плащане по плана. При представянето на законопроекта стана ясно, че поради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа Европейската комисия е спряла изплащането на общо 258 228 948 евро.

С гласувания на първо четене законопроект се предвижда един от членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията да се избира от Народното събрание, един – да се назначава от президента, по един да се определя от общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, и един да се излъчва от Висшия адвокатски съвет.

Мандатът на комисията ще бъде пет години, без право на преизбиране, като председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. Освен това на всеки шест месеца Антикорупционната комисия ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си.

В законопроекта са определени 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в неговия обхват, като сред тях са президентът и вицепрезидентът, народните представители, членовете на Министерския съвет, конституционните съдии, заемащите ръководни длъжности в съдебната власт, членовете на Европейския парламент от Република България, българските еврокомисари.

Комисията ще работи в няколко направления – превенция на корупцията – чрез събиране и анализ на информацията, разработване и предлагане на антикорупционни мерки, разкриване и разследване на т.нар. корупционни престъпления, сред които длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, отделни престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари и други престъпни състави.

Предвижда се комисията да проверява декларациите за имущество и интереси на лица, заемащи публични длъжности, както и да установява дали те не са в конфликт на интереси.

Органите на комисията ще разполагат с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Ще има специално назначени служители, които при получаване на информация за корупционно престъпление, извършено от лицата, заемащи публични длъжности, както и при констатирани несъответствия между декларирано и реално имущество, ще извършват оперативно- издирвателната дейност. Разследването ще се осъществява от разследващи инспектори при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

Комисията ще може да обжалва пред съда откази на прокурора да образува досъдебно производство. Въвежда се задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на досъдебни производства, разследвани от служители на комисията.

Със законопроекта се предвижда регистърът с данъчните декларации на 52 категории лица да бъде прехвърлен от сайта на Сметната палата към този на новата Антикорупционна комисия.

Предстои съставът на новата комисия да бъде избран в едномесечен срок след приемането на закона, тъй като едва след това България ще може да си получи удържаното плащане в размер на 214 544 232 евро.

За да подкрепи законопроекта, в пленарната зала беше дошъл министърът на правосъдието Николай Найденов. Той поясни, че в ретроспективен план от 2023 г. до настоящия момент са се случили две основно противоречащи си като концепция законодателни реформи в областта на борбата с корупцията. Припомни, че в края на 2023 г. бе създадена самостоятелна комисия за противодействие на корупцията, а в началото на 2026 г. същата беше закрита и нейните функции бяха разпределени между Националната следствена служба, Министерството на вътрешните работи и Сметната палата.

Двете реформи, които се случиха, не изпълняват поетите ангажименти в Националния план за възстановяване и устойчивост, обърна внимание министър Найденов. Той отбеляза, че основната цел на настоящия законопроект е създаването на ефективен фронт за борба срещу корупцията, който да е политически независим и да е избиран чрез прозрачни публични процедури. Според министъра само така може да бъде възстановено доверието на обществото в институциите и да бъде укрепена вярата на гажданите в демократичния ред и правовата държава.

От „Възраждане“ Петър Петров обяви, че неговата парламентарна група няма да участва в гласуването, но не защото не подкрепят борбата с корупцията, а защото смятат, че действията на комисията не са довели до ефективна борба срещу нея. Той отбеляза, че в случай на приемането на законопроекта на първо гласуване, от „Възраждане“ ще направят предложения между първо и второ четене.

Петров обърна внимание, че настоящият законопроект на 80% или 90% преповтаря текста на предходния действал закон, който бе отменен на 16 януари 2026 година. По думите му в него се запазват абсолютно същите й правомощия, начинът на действие и функции. Ето защо той прогнозира, че това ще доведе до абсолютно същите резултати, но изрази надежда, че мнозинството, макар и да възкресява стария закон, няма да върне на поста бившия й председател Антонов Славчев.

Петров изнесе данни, че в рамките на дейността си старата комисия е извършила 400-450 проверки, след което е получила около 300-350 откази от прокуратурата за образуване на досъдебно производство и така годишно са били образувани около 80 – 70 досъдебни производства.

