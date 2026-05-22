Българската парламентарна делегация във Ватикана – на аудиенция при папа Лъв XIV

Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще има аудиенция при Негово Светейшество папа Лъв XIV в Апостолическия дворец. След това ще проведе официални разговори с държавния секретар – кардинал Пиетро Паролин, съобщи кореспондент на БНР.

Веднага след разговорите в Светия престол българската делегация ще се отправи към базиликата „Сан Клементе“, където Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия.

Представителите на законодателната ни власт ще се поклонят в криптата пред гроба на Свети Константин-Кирил Философ, за да отдадат почит към делото на Първоучителите.

По-късно в програмата е предвидено поклонение и в базиликата „Санта Мария Маджоре“ пред паметната плоча, където през в IX век славянските книги получават официално папско благословение.

Днешният ден е кулминацията на тазгодишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол.

Вчера, в първия ден от официалното си посещение в Рим, българските народни представители – по един от всяка парламентарна група, проведоха среща с ръководството на италианския парламент.

Михаела Доцова разговаря в двореца „Монтечиторио“ с председателя на италианската Камара на депутатите Лоренцо Фонтана. Вчера следобед народните представители поднесоха венци пред бюст-паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо и на паметника на Светите братя в двора на българското посолство.