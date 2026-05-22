Estée Lauder и Puig прекратиха преговорите за мегасливане

Американският козметичен гигант Estée Lauder прекрати преговорите за сливане с испанския си конкурент Puig по сделка, която можеше да създаде моден и козметичен гигант на стойност близо 40 млрд. долара.

Estée Lauder съобщи в четвъртък (21 май), че „страните са прекратили обсъжданията относно потенциална бизнес комбинация“.

Сливането щеше да обедини голямото портфолио от премиум марки на Estée Lauder, включително Clinique и Tom Ford Beauty, с брандовете на Puig като Charlotte Tilbury и Jean Paul Gaultier, на фона на преструктуриране в световната козметична индустрия.

„Благодарни сме за разговорите, които проведохме с Puig“, заяви главният изпълнителен директор на Estée Lauder Стефан де Ла Фавери. „Днес отново заявяваме увереността си в силата на нашите невероятни марки, талантливите ни екипи и позицията ни като самостоятелна компания.“

Estee Lauder

Акциите на Estée Lauder скочиха с 11,5% в следборсовата търговия в четвъртък, след като инвеститорите приветстваха края на преговорите.

До момента Estée Lauder и Puig не бяха разкрили условията по евентуалната сделка.

