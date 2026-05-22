Министърът на финансите Гълъб Донев участва в заседаниято на Съвета ЕКОФИН и Еврогрупата

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата, съобщиха от финансовото министерство

Срещите се провеждат на 22 и 23 май в Никозия, Кипър. Заместник-министър Методи Методиев също участва в тях.

В рамките на заседанието на Съвета ЕКОФИН министрите ще обменят мнения относно неотложната необходимост от засилване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на последните геополитически развития. 

Съветът ще дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути,

както и свързаните с тях предизвикателства. 

Ще бъде обсъдено и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост.

По време на заседанието на Еврогрупата се планира членовете да споделят мнения и опит по основните икономически предизвикателства и варианти на политики, свързани с жилищата на достъпни цени.

Съветът по икономически и финансови въпроси отговаря за разработването и приемането на законодателството и политиките на ЕС, насочени към осигуряване на финансова стабилност и насърчаване на икономическия растеж в целия Европейски съюз.

В зависимост от дневния ред Съветът по икономически и финансови въпроси обединява министрите, отговарящи за икономическите въпроси, финансите и бюджета на ЕС от всички държави членки.

