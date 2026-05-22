„Да, България“ обвини Борисов, че има задкулисна връзка с Петьо-Еврото, лидерът на ГЕРБ отрече

„Имало е задкулисна връзка между диванчето на Петьо-Еврото и българското правителство тогава – правосъден министър Данаил Кирилов и премиер Бойко Борисов„. Това обяви пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Изявлението му дойде след медийна публикация, според която българските власти са водили официална кореспонденция с цел Теодора Георгиева да бъде избрана за български европрокурор, независимо от оценката и подреждането на експертите. Във връзка с появилата се информация Божанов заяви, че парламентарната му група ще настоява пред правната комисия да бъдат изслушани Теодора Георгиева, Данаил Кирилов, Бойко Борисов и бившият представител на България в Европейския съюз Димитър Цанчев.

„Това е огромен скандал! От диванчето на Петьо-Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел. Именно затова ние ще настояваме тези хора да бъдат изслушани в комисията по правни въпроси, за да получат хората отговори как се е управлявала държавата. Какъв е каналът между диванчето на Петьо-Еврото и българското правителство„, запита Божанов.

Разгневен от обвиненията на „Да, България“ лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първото си изявление пред медиите в 52-рото Народно събрание. Той подчерта, че дейстията на Теодора Георгиева от самото начало имали за цел да компрометират партията му. „Как сега, когато видяха, че е компрометирана и искат за човека, който работеше активно, политически срещу ГЕРБ, да кажат, че е наша. Тука Кирил Петков, готов съм да се явя на детектор на лъжата, заедно с него, ето тук, по тези стаи, ми казваше, че тя е човекът, който ползват за бухалка срещу нас„, коментира Борисов.

Водачът на герберите подчерта, че не е оказвал никакво влияние за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор и заяви, че повече нямало да остави на клеветят него и партията му.

Борисов твърди, че не познава нито „джуджета“, нито бившия следовател Петьо Петров, известен като Петьо-Еврото.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че премиерът няма участие при вземането на подобни решения, коментирайки избора на Теодора Георгиева за европрокурор. Той призова тогавашния си правосъден министър Данаил Кирилов да каже, ако знае нещо повече.

Водачът на герберите засегна и темата за свалянето на охраната му от кабинета „Радев“. Според него необходимостта от протекцията му не е отпаднала, като аргументира това с позициите си в подкрепа на Израел и Украйна през годините.

В изказването си Борисов посочи още, че последното правителство на ГЕРБ е позволило американски военни цистерни да използват български граждански летища за свои операции. На въпрос дали това означава, че полетите не са били свързани само с натовски тренировки, както твърдеше военният министър Атанас Запрянов, той отговори уклончиво, отбелязвайки, че благодарността на американския държавен секретар Марко Рубио към България и Румъния показва, че е имало причина за това.