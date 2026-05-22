Кадровите промени са нормални за всяко управление, заяви Абровски

„Всеки един министър във времето назад е правил кадрови промени. Това е нещо абсолютно очаквано. Всяко едно управление си има собствен екип“, коментира Абровски. Той подчерта, че в агенцията има приемственост и посочи, че новият директор Светла Янчева е с „абсолютно безупречна репутация“.

Министърът коментара и развитието на ветеринарната система в България, като посочи, че агенцията е имала ръководители с изключително сериозни международни позиции и припомни ролята на България в създаването на Световната организация по здравеопазване и опазване на животните.

По темата за сигналите за нарушения на граничния пункт „Капитан Андреево“ Абровски каза, че трябва ясно да се прави разлика между административни нарушения и престъпления. Той добави, че не разбира защо темата се поставя едва сега, след като Мавровски е ръководил агенцията три месеца.

Според министъра в последните месеци контролът на БАБХ е бил използван за „крещящ пиар“, въпреки че проверки са се извършвали и през предходни години. Той изтъкна, че след реформата от 2022 година целият контрол на границата се осъществява от държавни служители на БАБХ.

Абровски заяви още, че ако има данни за злоупотреби или манипулации, това вече е въпрос на разследващите органи. По думите му, материалите по случая са изпратени към МВР, ДАНС, ГДБОП и прокуратурата.

Министърът разкритикува и досегашния модел на работа в сектора след влизането на България в Европейския съюз, който според него е бил насочен основно към усвояване на европейски средства, без достатъчен фокус върху ефективността и резултатите. „Това е един кърлеж, който аз ще отстраня от тялото на българското земеделие“, увери той.