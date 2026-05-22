ФнФ избира посредник по инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“

Фонд на фондовете (ФнФ) обявява началото на открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“.

Публичният ресурс за финансовия инструмент е в размер на 112,7 млн. евро, разпределен за портфейлна гаранция – 71,2 млн. евро и безвъзмездна финансова помощ – 41,5 млн. евро по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Портфейлната гаранция ще покрива риска от загуба в размер на до 80% по заеми на крайните получатели,

предназначени за финансиране изпълнението на мерки за енергийна и ресурсна ефективност. Финансовите институции, избрани по процедурата, следва да осигурят ресурс (да формират кредитен портфейл) от над 350 млн. евро, с който при облекчени условия ще се финансират МСП и големи предприятия за кръгови модели на производството.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на крайни потребители от посредниците заедно със заема под формата на техническа подкрепа за изготвяне на енергийно обследване и/или като капиталова отстъпка за погасяване на част от заема след изпълнение на инвестицията и отчитане на постигнатите резултати.

Участие в процедурата могат да вземат финансови и/или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции или обединения, които включват такива институции, чиято дейност е на територията на България.

В рамките на програмния период 2021-2027 г. това е втора процедура за изпълнение на инструмента, който е част от стратегическия план на дружеството за насърчаване на икономическия растеж и иновациите в България, подобряване на достъпа до финансиране и стимулиране на инвестициите.

Участниците могат да подават оферти за участие до 22 юни. Пълната документация e достъпна в системата ЦАИС ЕОП в профила на купувача на следния линк: https://app.eop.bg/today/572602