BNP Paribas си партнира с Mistral за защита срещу киберзаплахите на усъвършенствани модели с AI

BNP Paribas („БНП Париба“) работи с френския стартъп за изкуствен интелект Mistral („Мистрал“) и други партньори, за да се подготви за заплахите за киберсигурността, породени от нови модели с изкуствен интелект (AI) като Mythos („Митос“) на Anthropic PBC („Антропик“). „Фокусът до голяма степен е бил върху въпроса дали „Митос“ е достъпен или не, но нека не забравяме, че съществуват и други модели от други фирми“, посочил главният информационен директор на френската банка Марк Камю по време на съвместна пресконференция с „Мистрал“ на 26 май в Париж, в рамките на обявяването на разширяването на пртньорството в подкрепа на следващата фаза от внедряването на генеративен AI в рамките на групата.

Когато един модел с изкуствен интелект може автономно да открие грешка, която хората не са забелязвали в продължение на 27 години, банките са склонни да обръщат внимание. Именно това е целта на „БНП Париба“ – с помощта на „Мистрал“ да се подготви за ново поколение киберзаплахи от все по-способни системи с AI.

Партньорството е пряк отговор на тревожните възможности, демонстрирани от модела „Митос“ на на „Антропик„, който постигна 72% успеваемост при заобикаляне на защитите на „противникови“ системи, за да получи неоторизиран достъп или да изпълни злонамерени команди по време на тестване и успя да идентифицира недостатък в OpenBSD, който не беше открит повече от 27 години.

Това не е сътрудничество, основано на предложение за съюз. „БНП Париба“ и „Мистрал“ работят заедно от септември 2023 г., когато банката започва да експериментира с моделите на фирмата за изкуствен интелект в своето звено „Глобални пазари“. Впоследствие този първоначален пилотен проект разширява обсега си до цялата банка, завършвайки с многогодишно споразумение, подписано през юли 2024 г., дало на „БНП Париба“ достъп до всички модели на „Мистрал“, обхващайки софтуер, решения и съвместни изследователски проекти. Последната фаза на партньорството, обявена на 26 май, измества фокуса директно върху киберсигурността.

Камю, подчерта по време на пресконференцията, че усилията не са тясно фокусирани само върху защитата срещу „Митос“. Целта е да се предвидят и да се противодейства на заплахите от всеки усъвършенстван модел на изкуствен интелект, който би могъл да бъде използван като оръжие срещу финансовата инфраструктура.

„Мистрал“ разработва специализиран модел на AI, акцентиращ върху киберсигурността, специално проектиран за европейски банки. Компанията е водила разговори с няколко финансови институции извън „БНП Париба“ за внедряването на тази технология.

Европа изгражда свой собствен предпазен ров с изкуствен интелект. Европейската централна банка вече е насрочила разговори с кредитори от целия континент, за да се справи с киберрисковете, предизвикани от AI, по-специално тези, свързани с модели като „Митос“. Изборът на „Мистрал“ за партньор пък отразява нарастващото предпочитание сред европейските институции да работят с регионални експерти, разработващи изкуствен интелект, вместо да разчитат изключително на американски технологични гиганти. По този начин се намалява регулаторния риск и опасността от потенциални правни санкции, огромни финансови глоби и репутационни щети за съответната компания, ако не управлява и защитава данните съгласно отрасловите закони (като GDPR или HIPAA) и вътрешните политики, като запазва инфраструктурата на AI в рамките на европейската юрисдикция.

За инвеститорите това означава, че векторът на заплахите се е променил. Традиционното хакерство разчита на човешка изобретателност и търпение. Експлоатацията, задвижвана от изкуствен интелект, работи със скоростта и мащаба на машината. И споменатата по-горе 72-процентна успеваемост при пробиви от модел с изкуствен интелект означава, че защитите, изградени за атаки с човешка скорост, вероятно са недостатъчни.

„Мистрал“ изгражда ниша като европейска алтернатива за банките, които искат сложен изкуствен интелект без регулаторните усложнения от работата с доставчици, базирани в Съединените щати. Ако мнозинството европейски банки възприемат модела за киберсигурност на фирмата, това ще създава мрежов ефект, при който споделената информация за заплахите прави защитата на всеки участник по-силна.

Моделите на „Мистрал“ вече са интегрирани в избрани приложения, разработени от поделения на „БНП Париба“. Например, в Hello bank! – най-новата версия на виртуалния асистент HelloïZ, внедрена при повече от един милион клиенти от януари 2026 г., използва генеративен AI, за да разбира по-добре заявките на клиентите и да ги насочва ефективно, като същевременно осигурява безпроблемен достъп до човешки съветници, когато е необходимо.

Групата също така внедрява генеративен асистент за служители с изкуствен интелект, по-специално за да позволи на потребителите да обобщават, преформулират и превеждат съдържание, да генерират документи и да подпомагат анализа на информация. Решението ще бъде въведено през 2026 година.