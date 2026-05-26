Денят по диагонал – 26 май 2026 г.

Банките в Европа най-накрая се обединяват, но не според очакванията на Брюксел

Битката за бюджета на ЕС: Богатите искат ограничения, по-бедните – още пари

Европейският съюз е изправен пред едни от най-напрегнатите бюджетни преговори през последните години. Предложението на Европейската комисия за дългосрочния бюджет на блока за периода 2028–2034 г. предизвика сериозно разделение между държавите членки. В центъра на спора е планът Брюксел да разполага с близо 1.8 трилиона евро, а с включените плащания по дълга от пандемичния фонд „Следващо поколение ЕС“ (NextGenerationEU) общите разходи могат да достигнат почти 2 трилиона евро.

Баба Ранга, генеалогията и веригите на доставки

Баба Ранга (по кръщелно Рангелка Иванова Петрова) се води официално земеделска производителка. Поне така пише на зеленото картонче, издадено й от земеделската служба. Смисълът на тапийката е да съкрати „веригата на доставките” между двора й в Букьовци и столицата. Така възрастната жена може да продава доматите на префърцунените софиянци, дето хем искат качествено, хем евтино, което, както знаем, е невъзможно.

Най-добрият вид упражнения за понижаване на кръвното налягане

Ново проучване, което анализира повече от 31 изследвания, показва, че комбинацията от аеробни упражнения, силови тренировки и HIIT (високоинтензивни интервални тренировки) може да намали кръвното налягане, като особено ефективна се оказва комбинацията от аеробни и силови упражнения.

Канят адвокатка да разкаже за чадъра над прокурорския син

Покана за споделяне на информация за полицейския чадър над задържания след многомесечно издирване прокурорския син Васил Михайлов е отправило МВР към адвокатката на пострадали от зулумите му Зорница Костова. За това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев, като срещата е насрочена за петък.

Иван Христанов:  Първоначално сметнах, че ни управляват наглите, сега виждам, че са кабинет на варварите (част 1)

Пеевски истерично наричаше Радев „мистър Кеш“, но не извади нищо, макар че може би има какво, смята Иван Христанов.

Хората, които подменят своите предизборни обещания с противоположни действия трябва да бъдат наричани лъжци. Най-голямата кражба е кражбата на истина. Сега разбирам защо в Уелс отзовават депутати за преднамерени лъжи в кампаниите.

