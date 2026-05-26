Иван Христанов:  Първоначално сметнах, че ни управляват наглите, сега виждам, че са кабинет на варварите (част 1)

Пеевски истерично наричаше Радев „мистър Кеш“, но не извади нищо, макар че може би има какво, смята Иван Христанов

Хората, които подменят своите предизборни обещания с противоположни действия трябва да бъдат наричани лъжци. Най-голямата кражба е кражбата на истина. Сега разбирам защо в Уелс отзовават депутати за преднамерени лъжи в кампаниите.

Управляващите дойдоха на власт с лозунг да борба с олигархията. Сега ги питам – кои са олигарсите? Черепа олигарх ли е, Гергов олигарх ли е, Бобокови олигарси ли са? А Василев?

Радев е длъжен да отговори срещу кои точно олигарси смята да се бори, при положение, че олигарси застанаха зад неговата кампания, олигарси редиха листите му, олигарси подредиха и министерския му съвет. И започнаха да разследват действията на… кабинета „Гюров“. Излезе, че ние сме олигархията.

Олигарсите смениха кораба с по-прогресивен. Много от тях не го направиха доброволно, защото са контролирани от прокуратурата.

Културата е това, което прави от сбирщината народ. Орязването на бюджета за култура е варварство. Когато талибаните вземаха властта, първо унищожаваха паметниците на културата.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Единение“ Иван Христанов, бивш министър на земеделието и храните.

Още от интервюто:

