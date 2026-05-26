Няма да има намаляване на делегираните бюджети, обявиха от Министерство на културата

Министерство на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура, обявиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Ето какво посочват оттам:

Във връзка с медийни публикации за орязване на бюджета за култура, които не отговарят на фактите, заявяваме:

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата – театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и др.

Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети.

