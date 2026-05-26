Няма да има намаляване на делегираните бюджети, обявиха от Министерство на културата

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура, обявиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Ето какво посочват оттам:

Във връзка с медийни публикации за орязване на бюджета за култура, които не отговарят на фактите, заявяваме:

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата – театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и др.

Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети.