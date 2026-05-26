ЕС може да върне лидерската си роля, обяви Йотова пред европейските посланици

Европейският съюз може да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с европейските посланици от държавите членки, организирана в рамките на приключващото председателство на Кипър на Съвета на ЕС, съобщиха от президентския пресцентър. Коментираните теми са били свързани с бъдещето и предизвикателствата пред ЕС.

Държавният глава посочи, че в контекста на променения международен ред Евросъюзът трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща и комплексна политика за сигурност и отбрана.

„Европа изостава в изграждането на Енергийния съюз и продължава да е зависима от енергийни доставки, не е достатъчно изградена и мрежата за диверсификация“, допълни Йотова, изтъквайки че Съюзът трябва да се фокусира върху засилване на индустриалното си производство.

По време на срещата е бил засегнат и въпросът с многогодишната финансова рамка на съюза.

Йотова посочи, че при многогодишния европейски бюджет трябва да се постигне както стабилност на финансите, така и да се запазят политиките за изравняване на стандартите на живот. Тя подчерта, че държавите членки трябва да имат силни национални позиции, след обсъждането на които да се стигне до консенсус при взимането на общите решения.

По време на срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз, като всяка страна трябва да изпълни всички критерии за членство, преди да бъде приета в ЕС.

Междувременно във “Фейсбук” Илияна Йотова излезе с публикация, на която е със световноизвестната метъл група Iron Maiden по време на тяхното посещение в София.