RTD напитките се превръщат в новия хит на алкохолния пазар

Готовите за консумация напитки (RTD) са един от малкото сегменти на пазара за спиртни напитки, които все още растат. Алкохолната индустрия има проблем с растежа, но RTD напитките продължават да се развиват.

Причината е проста: потребителите все още искат коктейли, но с по-малко усилия, по-нисък алкохолен градус и по-удобен формат. Вместо да купуват цяла бутилка алкохол и да приготвят напитки у дома, много хора предпочитат готови варианти като маргарита, водка сода, палома или еспресо мартини в кен.

Докато общите продажби на спиртни напитки в САЩ са намалели с 2.2% през 2025 г., продажбите на готови коктейли са нараснали с над 16% и вече достигат близо 4 милиарда долара. Според анализатори, RTD напитките са единственият голям сегмент в алкохолната индустрия, който продължава да расте.

Популярността им идва от удобството. Те са лесни за носене, подходящи за плаж, партита, басейн или домашни събирания и позволяват на потребителите да опитват различни вкусове без голям разход.

Освен това RTD напитките все повече се позиционират като „премиум“ продукти – с истинска текила, водка или ром, по-качествени съставки и рецепти, наподобяващи коктейли от бар.

По-ниското алкохолно съдържание също помага за растежа. Много потребители търсят по-леки напитки за ежедневни и социални поводи, без да прекаляват с алкохола. Големите алкохолни марки използват RTD сегмента, за да привличат нови потребители, особено по-млади хора, които не искат да купуват скъпи бутилки, но са склонни да пробват готов коктейл в кен.

Въпреки силния растеж индустрията е изправена и пред риск – пазарът може да се пренасити с твърде много сходни продукти, както се случи при hard seltzer напитките. Анализаторите предупреждават, че качеството и отличителният вкус ще бъдат решаващи за успеха на марките в бъдеще.