Хора с „интересни имена“ са помагали на прокурорския син да се укрива, съобщи Демерджиев

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред медиите в Пловдив, че продължителното издирване и задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е помогнало да бъдат установени хората, които са му оказвали съдействие. По думите му сред тях има „интересни имена“, а прокуратурата вероятно ще трябва да работи и по случаи, свързани с тези лица.

Попитам да обясни по-конкретно кои са хората, помагали на Михайлов, министърът на вътрешните работи уточни, че имената са свързани с някои институции, като има и криминално проявени.

Михайлов беше арестуван в петък вечер пред жилищен блок в столичния квартал „Свобода“. От ГДБОП обясниха, че той е променил външния си вид – вече е с брада и дълга коса, което е затруднило разпознаването му.

Демерджиев подчерта, че досега не е имало достатъчно активни действия по издирването на прокурорския син, но засилената работа през последния месец е довела до успех. Министърът на вътрешните работи подчерта, че никой не може да избяга от закона, особено ако е проявил агресия срещу полицейски служители.

За ареста късно снощи съобщи и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който написа във „Фейсбук“, че „примката се е затегнала“ и издирваният беглец е бил заловен от ГДБОП.

От прокуратурата по-късно обявиха, че Васил Михайлов ще бъде приведен в затвора, за да изтърпи присъда от година и осем месеца лишаване от свобода. Освен това срещу него се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е постановил наказание от четири години затвор.