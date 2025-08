Какво е толкова „супер“ в суперхраната годжи бери?

През последните години годжи бери си спечели репутация на суперхрана, богата на антиоксиданти и бореща се с възпаленията.

Може би познавате годжи бери като кисела, вкусна закуска или здравословна добавка към сутрешната ви закуска. Но употребата им далеч надхвърля това. В продължение на векове тези богати на хранителни вещества плодове са били в центъра на традиционната китайска медицина.

Годжи бери предлагат множество потенциални ползи; някои проучвания посочват, че могат да подпомагат зрението, сърдечно-съдовото здраве, имунната система и други, според обзор от 2022 година.

Експерти твърдят, че включването на годжи бери в седмичното ви меню от плодове може да насърчи здравословен хранителен режим. Ето какво трябва да знаете:

Полезни ли са годжи бери?

Абсолютно. Годжи бери съдържат различни микроелементи (включително витамин A, витамини от група B и цинк) и макроелементи (като протеин и фибри). Те са богати и на аминокиселини, казва диетоложката Анет Фрейн от Atrium Health Wake Forest Baptist.

Годжи бери са с високо съдържание на витамин C – добре познат с имуностимулиращите си свойства. Антиоксиданти като витамин C намаляват оксидативния стрес, който от своя страна потиска възпаленията в тялото, казва Макс Голдщайн, сертифициран диетолог и готвач от Yale New Haven Health.

Наличието на достатъчно витамин C е свързано със силна имунна система, която може да подпомогне заздравяването на рани и предотвратяване на инфекции, според проучване от 2017 г.

Годжи бери, както и плодовете като цяло, съдържат фибри и естествени захари, които осигуряват стабилна енергия. Те са изненадващо богати и на калций и желязо.

„Изсушените годжи бери имат два пъти повече желязо от стафидите и три пъти повече калций“, казва Голдщайн.

Плодовете съдържат и силни каротеноиди – зеаксантин и лутеин – които могат да подпомогнат зрението и да намалят риска от възрастово-свързана макулна дегенерация (AMD), според проучване от 2021 г. на UC Davis.

Губят ли хранителните си качества изсушените годжи бери?

Свежите годжи бери се намират трудно, тъй като основно се внасят от Азия и се развалят бързо. Затова най-лесно е да се консумират изсушени или под формата на хранителна добавка.

Добрата новина е, че „напълно нормално е да ги ядете изсушени“, казва Фрейн. При дехидратиране може да се загубят част от водоразтворимите витамини, но повечето хранителни вещества се запазват. Както при всички сушени плодове, захарта става по-концентрирана.

„Тази захар не е непременно вредна, но трябва да се има предвид“, допълва Голдщайн.

Ако купувате сушени годжи бери от магазина, внимавайте за добавени захари. По природа те са леко кисели, така че някои производители добавят захар, за да смекчат вкуса им.

Каква е препоръчителната порция?

Една порция е около ¼ чаша или няколко супени лъжици, казва Голдщайн.

Може да ги ядете ежедневно, но най-здравословните режими са разнообразни, казва Фрейн. Добавянето на годжи бери към менюто е един от начините да разнообразите приема си на плодове.

Какъв е най-здравословният начин да се ядат?

Ако искате да ги включите в седмичния си режим, добавете ги в смути или купа с кисело мляко за закуска, препоръчва Фрейн. Можете и да ги накиснете във вода и да ги пиете като чай.

Сладостта им добре балансира солени ястия – добавете ги към салата или чили. Ако сте ги рехидратирали, нарежете ги на ситно и ги добавете в салца, съветва Голдщайн.

За по-дълготрайно засищане ги комбинирайте с източник на протеин, добавя Фрейн.

Кой не трябва да яде годжи бери?

Някои хора трябва да бъдат внимателни. Както грейпфрутът, годжи бери могат да взаимодействат с определени лекарства. Затова е добре първо да се консултирате с фармацевт или лекар, казва Голдщайн.

И, разбира се, ако имате алергия към годжи бери – не ги консумирайте.

